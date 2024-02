Moviola Roma-Inter | gol Acerbi? Thuram non fa niente!

(Di sabato 10 febbraio 2024)ha avuto Guida come arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2023-2024 e finito 2-4. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Torre Annunziata, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Marco Guida voto 6. C’è qualcosa di regolamentare da spiegare sul gol dello 0-1, dove l’arbitro fa correttamente quanto dice il protocollo. Al 17? segna Francesco, su “assist” di Romelu Lukaku. Quando il difensore dell’colpisce di testa c’è Marcusin fuorigioco, accanto a Rui Patricio. Un contatto fra i due c’è, ma avviene prima dell’impatto dicol pallone. E, dopo che questo accade, ...

Archiviata anche la complicatissima trasferta di Roma in questo tour de force del 2024, tocca a Massimiliano Farris (vista la squalifica di Simone Inzaghi) presentarsi in ...Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha scelto Marco Guida per dirigere Roma-Inter, big match della 24esima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Torre Annunziata è ...Match movimentatissimo allo Stadio Olimpico dove la Roma crolla in casa sotto i colpi dell'Inter. I nerazzurri partono bene, con il gol di Acerbi al 17' di testa, Guida va al Var per ...