Monza-Verona | Palladino | “Gara difficile | vogliamo fare punti Colombo troverà il suo spazio”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 febbraio 2024) “Ilè una squadra che ha cambiato tanti calciatori ma è riuscita a mantenere il suo equilibrio. Ci aspetta una“. Così Raffaele, tecnico del, in conferenza stampa alla vigilia dell’impegno di Serie A contro gli scaligeri. “Baroni è uno degli allenatori più bravi del campionato, anche per il modo in cui sta gestendo questo momento delicato. All’andata giocammo una delle migliori partite del campionato, ma quella che ci attende sarà diversa.ottenere, ma per farlo servirà essere aggressivi ela prestazione – ha aggiunto– Sono molto soddisfatto dei miei ragazzi, che danno sempre anima e cuore in settimana. Anche chi ha riposato poco, ha sempre offerto una prestazione ...