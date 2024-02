Montpellier-Lione domenica 11 febbraio 2024 ore 17 | 05 | formazioni | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 10 febbraio 2024) Penultimo impegno di questo ventunesimo turno di Ligue1 con ildi Der Zakarian che ospita ildi Sage attualmente quartultimo in classifica. Il Paillade viene dal KO interno in coppa di Francia contro il Nizza, surclassato dai rossoneri in poco più di un’ora e uscito mestamente dalla competizione. Una situazione che si fa sempre più preoccupante per una squadra chiamata oggi a vincere per non InfoBetting: Scommesse Sportive e