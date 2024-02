Mondiali nuoto Doha 2024 | tutti i risultati di sabato 10 febbraio

(Di sabato 10 febbraio 2024)di10aididelle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 2 a domenica 18: ecco. Anche oggi si prosegue con le discipline che ci hanno tenuto fin qui compagnia in questa prima settimana di manifestazione: si chiude con tuffi,artistico prima di dare il testimone alin vasca. Poi pallafemminile. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari italiani di tutte le gare di giornata con l’esito ed i piazzamenti degli italiani al via. GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL MEDAGLIERE AGGIORNATO IGIORNO PER GIORNO...

Sarà un’annata intensissima per il Nuoto : Mondiali a Doha che scatteranno a breve, poi Europei ed Olimpiadi a Parigi. Non ci sarà un attimo per ... (oasport)

Tutti gli italiani in gara domenica 11 febbraio ai Mondiali di Doha 2024 delle discipline acquatiche, in programma da venerdì 2 a domenica 18 ... (sportface)

Ultima gara in piscina dei tuffi ai Mondiali di nuoto di Doha 2024 con la finale del trampolino 3m sincro misto. La coppia azzurra formata da Chiara Pellacani e Matteo Santoro sa di potersi giocare le ...Ultima giornata dei Mondiali di nuoto artistico di scena all'Aspire Dome di Doha. Arriva il momento dell'ultima gara in lista, il duo misto libero, dove non sarà presente l'Italia: Giorgio Minisini e ...Partirà domani per il ritiro con la nazionale, lunedì il volo per il Qatar, dove parteciperà ai Mondiali di nuoto all’Aspire Dome di Doha. Per Alessandro Ragaini, nuotatore diciassettenne di Castelpla ...