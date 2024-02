Mondiali nuoto Doha 2024 | programma di domani Orari 11 febbraio | dove vederli in tv | italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 febbraio 2024) Dopo gli antipasti, si comincia a fare sul serio. Si comincia con idiin corsia all’Aspire Dome di, con la prima di otto giornate in cui si assegneranno 42 titoli iridati. Prime quattro medaglie d’oro nel pomeriggio, ma vediamo insieme tutto ildella giornata, con tanta Italia. Simona Quadarella sarà impegnata immediatamente nei 400 stile libero in mattinata per poter accedere all’ultimo atto del pomeriggio, così come Matteo Ciampi e Marco De Tullio nella corrispettivaal maschile e alle due staffette 4×100. Eventuale doppio impegno anche per Sonia Laquintana nei 100 farfalla, Sara Franceschi nei 200 misti, Nicolò Martinenghi e Ludovico Viberti nei 100 rana e Federico Burdisso nei 50 farfalla, per poter poi giocarsi la semifinale. L’undicesima giornata dei ...