Mondiali di nuoto Doha 2024 | gli italiani in gara l' 11 febbraio e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024)(Qatar), 10- In attesa delle grandi altezze, l'avventura aididei tuffi si chiude con l'argento vinto da Chiara Pellacani e Matteo Santoro nel sincro misto dai tre metri: un acuto finale che ripaga di qualche delusione precedente. In Qatar, dove il fusoo segna un +2 rispetto all'ora italiana, si alza adesso il velo sulin vasca, che a partire dalle primissime ore del mattino vedrà partire le batterie delle prime gare: nel mirino la conquista delle finali che metteranno in palio le medaglie, ora a quota 6 per la spedizione azzurra, ma anche gli ultimi pass per le Olimpiadi di Parigi. In scena ci saranno Sara Franceschi nei 200 misti donne, Matteo Ciampi e ...