Mkhitaryan | «Dobbiamo fare gol subito! Roma squadra nuova»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 10 febbraio 2024) L’exsarà protagonista in campo all’Olimpico alle 18, quando inizierà-Inter. In attesa del via, il giocatore ha parlato nel prepartita di Inter TV. PERCORSO DA PROSEGUIRE – Le dichiarazioni di Henrikhprima di-Inter: «Sarà una partita difficile contro unache ha un nuovo allenatore, però l’abbiamo preparata bene e vogliamo vincere per continuare il nostro percorso. Nonaspettare gli ultimi quindici minuti, ma segnare il prima possibile.essere attenti tutta la partita, loro sono unaforte fisicamente e tecnicamente.del nostro meglio ed essere concentrati per vincere». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...