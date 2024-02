Miu Miu entrerà nel mondo del beauty con L’Oréal Luxe

(Di sabato 10 febbraio 2024) Prada e il Gruppohanno firmato un accordo di licenza mondiale a lungo termine per la creazione, lo sviluppo e la distribuzione di prodotti di bellezza di lusso per il marchio Miu Miu. Tutto il repartodi Miu Miu si unirà alla divisioneche già include la licenza Prada. Il lancio delle prime fragranze Miu Miu sottoè previsto per il 2025. Cyril Chapuy, presidente di, ha dichiarato: “Negli ultimi anni abbiamo stabilito con successo una partnership molto forte con i team di Prada. Ora siamo entusiasti di dare il benvenuto a Miu Miu e di liberare insieme il suo eccezionale potenziale nel settore della bellezza”. “Con il suo posizionamento unico, alimentato da una creatività e una sperimentazione senza limiti, Miu ...

Prada e L'Oréal hanno annunciato la firma di un contratto pluriennale di licenza per la creazione, lo sviluppo e la distribuzione di prodotti beauty per il marchio Miu Miu. Dopo la «collaborazione di ...Un altro marchio del lusso si aggiunge al portafoglio del gruppo L’Oréal. Dopo la collaborazione con Prada, infatti, arriva l’accordo di licenza esclusiva mondiale per la creazione, lo sviluppo e la d ...Prada e L'Oréal hanno annunciato la firma di un contratto pluriennale di licenza per la creazione, lo sviluppo e la distribuzione di prodotti beauty per il marchio Miu Miu. Facendo seguito alla collab ...