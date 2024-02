Minturno | prima aggredisce i soccorsi poi prende a schiaffi e pugni i carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 10 febbraio 2024), 10 febbraio 2024 – Il 7 febbraio scorso, a, idella locale Stazione, effettuavano un intervento presso una abitazione ove un giovane del posto, classe 1962, aveva aggredito il personale sanitario che era nel frattempo occorso in loco su specifica richiesta di alcuni familiari. L’uomo che si trovava in evidente stato di alterazione e agitazione, oltre ad aver aggredito i sanitari si scagliava contro i militari intervenuti concagionando lesioni nei confronti di uno di loro. L’uomo veniva riportato pazientemente alla calma permettendo che nei suoi confronti venissero svolte le cure mediche del caso. Al termine delle dovute prestazioni sanitarie veniva deferito in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica di Cassino per i delitti di lesioni ...