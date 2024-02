Mini enduro ed enduro sprint Bagiacchi e Matteo Antonella vincono la prova di Matelica

(Di sabato 10 febbraio 2024)e Danielehanno vinto aladel campionato Marche-Umbria died. Circa 100 i piloti protagonisti tra grandi e più piccoli che si sono sfidati sotto l’organizzazione del Moto Club di. Per ilha vintodel Moto Club Artiglio, per l’successo didel Team Ragni di Fabriano. Alla manifestazione erano presenti il vicesindaco Denis Cingolani e Graziano Falzetti, assessore allo sport.

