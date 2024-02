Minaccia di lanciarsi nel vuoto con i figli piccoli tra le braccia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 10 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAttimi di panico questo pomeriggio, nei pressi del Centro Montedoro di Monteforte Irpino quando una donna si è affacciata dal balcone di una abitazione della zona e, con in braccio i, manifestata il chiaro intento di gettatri nel. Sul posto si sono portati immediatamente i Carabinieri della stazione di Monteforte, un’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco. Si sono vissuti momenti di tensione, poi dopo una lunga trattativa, la donna si è convinta a rientrare in casa. Indagini in corso per cercare di ricostruire le ragioni che hanno spinto la donna a pensare di compiere un gesto così estremo. Fortunatamente, grazie all’efficace intervento delle autorità e dei soccorsi, il pericolo è stato scongiurato e la tragedia è stata evitata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.