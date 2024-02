Minacce Houthi all’Italia | Difesa | “Parte di guerra ibrida”

Da un lato gli incessanti attacchi alle navi in transito nel Mar Rosso per ‘vendicare’ la brutale invasione di Gaza da parte di Israele, dall’altro ... (lanotiziagiornale)

“Non ci facciamo intimorire dalle minacce degli Houthi . Noi difendiamo il traffico mercantile, non attacchi amo nessuno ma non vogliamo essere ... (ildifforme)

“Non ci facciamo intimorire d alle minacce degli Houthi . Noi difendiamo il traffico mercantile, non attacchi amo nessuno ma non vogliamo essere ... (ildifforme)

Pubblicato il 5 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – ''Non ci facciamo intimidire dalle minacce degli Houthi '' e ''se attaccati risponderemo, questo deve ... (dayitalianews)

Tajani - non ci facciamo intimidire dalle minacce Houthi

"Non ci facciamo intimorire dalle minacce degli Houthi. Noi difendiamo il traffico mercantile, non attacchiamo nessuno ma non vogliamo essere ... (quotidiano)