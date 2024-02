Milleproroghe | riaperte le scadenze per la rottamazione delle cartelle

(Di sabato 10 febbraio 2024) I contribuenti che non hanno versato la prima e la seconda rata dellaquateresattoriali, che scadevano il 31 ottobre e il 30 novembre 2023, possono versare gli importi entro il 15 marzo 2024, senza perdere i beneficidefinizione agevolata. Anche il termine per il versamento della terza rata viene fatto slittare al 15 marzo 2024 (dal 28 febbraio). Lo prevede uno degli emendamenti dei relatori al dlche è stato depositato nelle Commissioni affari costituzionali e bilancio della Camera. Stesso termine del 15 marzo 2024 vale per i contribuenti dell’Emilia-Romagna, della Toscana eMarche colpiti dall’alluvione a maggio 2023. Per questi le precedentidei versamenti per la rottazione quater erano stati fissati al ...

Agevolazioni per comprare la prima casa agli under36. Uno sconto da 45 milioni alle Regioni sulla spending review. Fondi anche per le aree colpite dal sisma nel Catanese e in Molise. Oltre ...Il Milleproroghe ha riaperto la tregua fiscale. Le prime due rate già scadute e la terza rata (attualmente in calendario per il 28 febbraio) della rottamazione quater delle cartelle ...Per il terzo settore si profila ancora una volta lo spauracchio del regime Iva previsto fin dal 2020 ma sempre rinviato. L’emendamento al decreto Milleproroghe che avrebbe rinviato il passaggio al 202 ...