Milleproroghe | Regioni | salgono i fondi Aiuti alle giovani coppie Ecco gli emendamenti

(Di sabato 10 febbraio 2024) Agevolazioni per comprare la prima casa agli under36. Uno sconto da 45 milionisulla spending review.anche per le aree colpite dal sisma nel Catanese e in Molise. Oltre...

Fra le maglie del decreto Milleproroghe il governo Meloni inserisce due norme per tamponare l’emergenza giustizia. La prima sui nuovi magistrati ordinari: le toghe che hanno superato il concorso tra ...Agevolazioni per comprare la prima casa agli under36. Uno sconto da 45 milioni alle Regioni sulla spending review. Fondi anche per le aree colpite dal sisma nel Catanese e in Molise. Oltre ...Il panorama fiscale italiano si prepara ad accogliere una serie di modifiche significative, tra cui la riapertura dei termini della rottamazione quater e un’altra finestra per aderire al ravvedimento ...