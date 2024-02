Mille sfumature di legumi

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 10 febbraio 2024) Si parla tanto di proteine alternative a quelle animali, di cambio di rotta nell’alimentazione e di sostenibilità del pianeta. E spesso lo facciamo volgendo sguardi e attenzione solo verso le soluzione più tecnologiche e contemporanee del cibo, come per esempio le proteine derivanti dagli insetti o dalla carne coltivata in laboratorio. Dimenticandoci invece che assumere il quantitativo quotidiano corretto di proteine non implica necessariamente il consumo di carne, pesce o latticini. Ipossono essere la soluzione e, senza dubbio, rappresentano quella che sarà l’alimentazione del futuro, nonostante in realtà facciano parte di una tradizione storica e cultura appartenente alla generazione dei nostri avi. Pare infatti che nel ‘700 avessero un valore anche economico. Lo vogliamo ricordare proprio oggi che si celebra la loro giornata mondiale. Una giornata istituita ...