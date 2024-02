Milano | trovato cadavere in laghetto artificiale

(Di sabato 10 febbraio 2024) (Adnkronos) – Vigili del fuoco in azione in via Buccinasco 45, a, impegnati nel recupero di un corpo nelle acque di un. Si tratterebbe di un uomo anche se l’identificazione è apparsa sin dai primi momenti molto difficile per l’avanzato stato di decomposizione in cui versava. L’allarme è stato lanciato dal gestore di questodopo aver visto galleggiare il corpo. Sul posto due squadre del comando die il nucleo soccorso acquatico che sta provvedendo al recupero, 118 e polizia. L'articolo proviene da Italia Sera.

