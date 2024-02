Milano-Cortina | Malagò | ‘siamo messi bene | tutto risolto per la pista da bob’

(Di sabato 10 febbraio 2024) Roma, 10 feb. – (Adnkronos) – ?Persiamoabbastanza, sapete tutti cosa significa organizzare un grande evento sportivo in sei anni scarsi, di cui due fortemente penalizzati dal covid, nel terzo è successa la qualunque con guerre e altro, ma la prua della barca è nella giusta direzione” Così il Presidente del Coni Giovanni, a due anni dalle Olimpiadi invernali di, a “In campo con Pardo” su Radio 24. “Siamo avanti sotto profilo organizzativo, dal punto di vista delle strutture, ci sono stati seri problemi su identificazione del famoso Sliding center bob, skeleton e slittino, ma ora anche questo è, per cui pancia a terra -prosegue-. Chiarisco che noi non c?entriamo con la costruzione delle opere, noi del Comitato organizzatore ci occupiamo della gestione dell?organizzazione dell?evento?. L'articolo CalcioWeb.

