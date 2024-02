Milano-Cortina 2026 | corteo attivisti contro Olimpiadi | “Non vogliamo una montagna aggredita”

(Di sabato 10 febbraio 2024) Si è tenuto nella giornata odierna aunorganizzato dal Comitato Insostenibiliper protestareleinvernali di. Una serie disi è riunita in piazzale Lodi, facendo prima irruzione in “una delle tante palestre commerciali” Virgin Active e poi dando vita ad unaperto da alcune cargo bike che trainano dei bob con un cartello che recita ‘Dov’è la neve?‘. Gli organizzatori hanno poi espresso il proprio punto di vista al megafono: “Nonuna città in cui 15 anni di promesse sul Palasharp vengono smentite per avere un palazzetto abbandonato né unache vieneabbattendo ...

Sul banner pubblicitario di Palazzo Grandi Stazioni appeso uno striscione di protesta. Spunta il volto del presidente della Regione Luca Zaia sorridente al ...In migliaia sono scesi in strada nonostante la pioggia. Difficile la viabilità in diverse zone del centro: appuntamenti in piazza Castello, piazzale Lodi, piazzale Corvetto, viale Isonzo e via Pagano ...