Milano | Beppe Sala ci ripensa sullo stadio

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 10 febbraio 2024) Ora il sindacofa marcia indietro e offre San Siro su un piatto d’argento. Basta che Milan e Inter restino in città. Ma il progetto per un nuovo impianto è partito. E gli affari in ballo sono importanti... Come spesso succede nelle «avventure pallonare» di fondi finanziari e magnati americani in Italia, la costruzione di unodi proprietà rappresenta uno spartiacque. Si arriva a un certo punto in cui a prescindere dai risultati appare di tutta evidenza che per continuare a crescere e a competere, per non dipendere solo da diritti televisivi o da plusvalenze più o meno «corrette», la costruzione di un impianto sportivo di proprietà che assicuri un flusso di nuovi ricavi, diventa cruciale. Se il progetto va avanti bene, altrimenti si molla. Ha mollato James Pallotta a Roma, stanno arrancando i Friedkin ancora sulla ...