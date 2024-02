Milano | affiora un cadavere nel laghetto per la pesca sportiva

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 10 febbraio 2024) Pubblicato il 10 Febbraio, 2024 Macabra scoperta in unper la. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Buccinasco 45, periferia Sud Ovest di, per il recupero di un corpo nelle acque di uno specchio d’acqua artificiale che si trova all’interno della struttura “Pianeta Verde”. Si tratta di un uomo. Ilsarebbe in acqua da almeno venti giorni, forse un mese: è in avanzato stato di decomposizione. L’allarme è stato lanciato dal gestore delintorno alle 15.45, dopo che ha visto galleggiare il corpo. Per recuperare il, sul posto sono intervenuti il nucleo di soccorso acquatico dei vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118.