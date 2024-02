Milan vittima preferita di Politano | il Napoli può affidarsi a lui

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha presentato in conferenza stampa a sfida tra Milan e Napoli, valida per la 24esima giornata del campionato di Serie A e in programma domani alle 20:45 a San Siro ...Walter Mazzarri, intanto, studia i possibili cambi: dal modulo all'undici di partenza, per poter consolidare il reparto difensivo lasciando meno spazio al centravanti dei rossoneri ...Il Corriere dello Sport analizza il difficile momento di Rafa Leao che con il Napoli, sua vittima preferita, vorrebbe sbloccarsi.