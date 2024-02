Milan | Theo Hernandez | “Mi è dispiaciuto uscire dalla Champions”

“Ho trovato il mio ambiente ideale sia come calciatore che come uomo, sto benissimo in una città meravigliosa che mi ha subito fatto sentire a ... (sportface)

Theo Hernandez dice più volte di non voler pensare ad altri club che non siano il Milan… ma in realtà pensa all’Inter. Lo fa in una lunga intervista rilasciata al quotidiano AS, dove anticipa di tifar ...Il terzino sinistro Theo Hernandez ha parlato al giornale “AS” riguardante il suo futuro e non solo, riservando parole al miele per il suo allenatore Stefano Pioli. Milan, Theo Hernandez: “Il Milan ha ...Milan-Napoli, le probabili formazioni del posticipo della ventiquattresima ...Tra i pali Maignan, alle spalle del quartetto difensivo composto da Calabria e Theo Hernandez sulla fasce, con Kjaer e ...