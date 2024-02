Milan | Theo Hernandez | “Inter-Atletico Madrid? Voleranno scintille”

Non solo il caso-Mike Maignan, il cui rinnovo appare complesso. Ad agitare il Milan ci si mette anche Theo Hernandez , altro pezzo pregiatissimo ... (liberoquotidiano)

Milan - Theo Hernandez : “Ho trovato il mio ambiente ideale. Real Madrid? Nessuno conosce il futuro”

“Ho trovato il mio ambiente ideale sia come calciatore che come uomo, sto benissimo in una città meravigliosa che mi ha subito fatto sentire a ... (sportface)