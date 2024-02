Milan | ricordi Diallo? Dal gol in Europa League alla scomparsa dai radar

M'Baye Niang, ex attaccante del Milan , sarebbe vicino al trasferimento in Francia, dove è finito nel mirino di un club di Ligue 1 (pianetamilan)

Uno dei tanti profilo accostati al Milan fu Arda Guler, giovane talento turco che poi passò al Real Madrid . come sta andando la stagione? (pianetamilan)

M'Baye Niang, ex attaccante del Milan , sarebbe molto vicino al ritorno in Italia . Ecco dove potrebbe trasferirsi l'ex rossonero (pianetamilan)

Cristian Zapata, ex difensore del Milan , si è trasferito ufficialmente in Brasile . Pronta la nuova esperienza (pianetamilan)

Pulisic , il Mercato in uscite e le ultime su Buongiorno sono solo alcune delle notizie più importanti di giornata in casa Milan (pianetamilan)

De Rensis , ospite su Sportitalia, ha parlato della lotta scudetto in Serie A dopo la vittoria dell’Inter in casa contro la Juventus. LOTTA scudetto ... (inter-news)

Un`occasione da non fallire. Il Milan ospiterà il Napoli a San Siro con il chiaro obiettivo di aumentare l`attuale distacco in classifica di 14 punti. Stefano.Era il 2019 quando Theo Hernandez, prossimo avversario del Napoli, approdava al Milan lasciando così il Real Madrid. Ma un giorno il terzino potrà nuovamente vestire la maglia dei Blancos Questa la r ...Non mi piace guardare indietro e neanche troppo avanti, preferisco vivere giorno dopo giorno, al Real ho grandi amici e ricordi fantastici del club e dei tifosi, ma sono un giocatore del Milan, sto ...