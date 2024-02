Milan | Pioli raggiunge Sacchi “Perché dovrebbe essere mandato via?”

(Di sabato 10 febbraio 2024) 'La Gazzetta dello Sport', in edicola, parla anche dele in particolare di uno storico traguardo per Stefano. Raggiunto

Il terzino sinistro francese del Milan , Theo Hernandez , si è concesso ai microfoni di AS per parlare della sua avventura in rossonero... (calciomercato)

Franco Ordine, giornalista, ha commentato sul Corriere dello Sport la situazione legata alla panchina di Pioli: "Nessuna scelta è stata già fatta, nessun impegno scritto consegnato all’interessato. E ...Theo Hernandez ha parlato di sé, del Milan, del futuro e non solo in un'intervista esclusiva al quotidiano spagnolo AS. Il terzino sinistro, in rossonero da cinque stagioni, è un pilastro dello ...Sul Milan: “Sia a livello sportivo che personale ...Inoltre sento la fiducia dell’allenatore e dei miei compagni e si vede sul campo”. Su Pioli: “Una persona molto vicina al giocatore e mi ha ...