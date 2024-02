Milan | Pioli | ‘Maignan non perde mai | Bennacer è pronto Su De Ketelaere e Jovic dal 1’ vi dico che…’

Alla vigilia di Milan -Napoli, ha parlato Stefano Pioli in conferenza stampa. Tanti gli argomenti. Ecco le sue parole su Bennacer e Thiaw (pianetamilan)

“Per il Milan essere al top significa vincere qualcosa, dobbiamo puntare a quello, la competitività in campionato e in Europa League è molto ... (sportface)

“Come stiamo fisicamente da 1 a 10? Oggi 10, tra due settimane non lo so. Abbiamo lavorato bene, stiamo bene con le gambe e con la testa. Avere un ... (sportface)

Milan - Pioli come Sacchi : 220 in rossonero. E Arrigo lo difende

'La Gazzetta dello Sport', in edicola, parla anche del Milan e in particolare di uno storico traguardo per Stefano Pioli. Raggiunto Sacchi (pianetamilan)