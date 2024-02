Milan | Pioli come Sacchi | 220 in rossonero E Arrigo lo difende

(Di sabato 10 febbraio 2024) 'La Gazzetta dello Sport', in edicola, parla anche dele in particolare di uno storico traguardo per Stefano. Raggiunto

'La Gazzetta dello Sport', in edicola, parla anche del Milan e in particolare di uno storico traguardo per Stefano Pioli . Raggiunto Sacchi (pianetamilan)

Franco Ordine, giornalista, ha commentato sul Corriere dello Sport la situazione legata alla panchina di Pioli: "Nessuna scelta è stata già fatta, nessun impegno scritto consegnato all’interessato. E ...Theo Hernandez ha parlato di sé, del Milan, del futuro e non solo in un'intervista esclusiva al quotidiano spagnolo AS. Il terzino sinistro, in rossonero da cinque stagioni, è un pilastro dello ...Sul Milan: “Sia a livello sportivo che personale ...Inoltre sento la fiducia dell’allenatore e dei miei compagni e si vede sul campo”. Su Pioli: “Una persona molto vicina al giocatore e mi ha ...