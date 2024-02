Milan-Napoli | probabili formazioni e dove vederla in tv

Il giornalista di Teleclub Italia ha detto la sua su Milan-Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione. Domenica sera sarà la sfida tra un calciatore tecnico e proiettato a diventare un top ...Sulla chiamata del Napoli: “La prima persona a cui l'ho detto sono stati ...Facciamo una scommessa: se vinciamo contro il Milan, canto per voi".Il cantante napoletano, in corsa per la vittoria a San Remo, ha parlato a "Play With", il format ideato da Dazn ...