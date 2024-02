Milan-Napoli | Pioli | “Per convincere i tifosi devo…” | LIVE News

“Come stiamo fisicamente da 1 a 10? Oggi 10, tra due settimane non lo so. Abbiamo lavorato bene, stiamo bene con le gambe e con la testa. Avere un ... (sportface)

“Per il Milan essere al top significa vincere qualcosa, dobbiamo puntare a quello, la competitività in campionato e in Europa League è molto ... (sportface)

MILANO - Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match di San Siro contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": ...VERSO MILAN-NAPOLI Il tecnico rossonero in vista della sfida contro gli azzurri di Mazzarri: "Le critiche a Maignan Lui vince o impara" ipp Dopo la vittoria col… Leggi ...Un`occasione da non fallire. Il Milan ospiterà il Napoli a San Siro con il chiaro obiettivo di aumentare l`attuale distacco in classifica di 14 punti. Stefano.