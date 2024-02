Milan-Napoli | Pioli | “Fisicamente siamo da 10 La squadra sta molto bene”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 febbraio 2024) “Come stiamoda 1 a 10? Oggi 10, tra due settimane non lo so. Abbiamo lavorato, stiamocon le gambe e con la testa. Avere un periodo con una sola partita a settimana ci ha aiutato nel lavoro individuale e nella gestione dei carichi. Arriviamoa questa partita”. Lo ha detto il tecnico del, Stefanoin conferenza stampa alla vigilia del big match contro ila San Siro. Contro i partenopei il tecnico rossonero toccherà quota 220 panchine in rossonero e raggiungerà Arrigo Sacchi al sesto posto nella classifica degli allenatori con più panchine nella storia del Diavolo: “Lui ha rappresentato, nella sua epoca, un allenatore fantastico, uno dei migliori, un innovatore. Raggiungerlo non può che essere ...