Milan-Napoli | Mazzarri inventa un nuovo ruolo per Kvara | Ecco cosa filtra

(Di sabato 10 febbraio 2024) In vista diprovatskhelia nell’ineditodi trequartista: più libero dai raddoppi, può essere la chiave per sorprendere i rossoneri.-In vista della delicata trasferta di San Siro contro il, il tecnico delWalterstudia la mossa a sorpresa per tentare il colpaccio: schierare Khvichatskhelia nell’ineditodi trequartista. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l’allenatore azzurro sta provando in allenamento il numero 77 georgiano più dentro al campo, libero di agire sulla trequarti alle spalle del centravanti. L’obiettivo è limitare i raddoppi degli avversari ed esaltare la fantasia di, ...

Stefano Impallomeni , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del big match tra Milan e Napoli (pianetamilan)

La Serie A torna in campo per la 24ª giornata di campionato, la quinta nel girone di ritorno. Dopo la vittoria dell’Empoli sul campo... (calciomercato)

Milan-Napoli si avvicina. Alla vigilia della sfida di San Siro Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa alle ore 14 al contrario di Walter Mazzarri che ha deciso di non presentarsi in vista della ...In questo scenario idealmente ci si potrebbe inserire il Torino, che di punti ne ha 32 e che deve recuperare una partita contro la Lazio. Difficilmente i granata potranno inserirsi nella lotta ...Milan, ormai non vi sono più dubbi. Il nuovo impianto sorgerà a San Donato e, a detta dell’Amministratore Delegato, sarà il più bello del mondo.