Milan-Napoli | il pronostico sorprende tutti | c’entra Geolier

(Di sabato 10 febbraio 2024)non sta vivendo un Sanremo tranquillo dopo la vittoria di ieri sera: ildiscatena la polemica sul cantante. Ormai da martedì l’Italia è ferma per assistere alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. La gara canora più famosa d’Italia non sta certamente deludendo le attese. Da quattro serate, infatti, Amadeus riesce ad imporsi con oltre il 60% di share. Il lavoro nel corso degli anni da parte di Amadeus è stato spettacolare. Il presentatore nato a Ravenna è riuscito a modernizzare il format e tutto il contesto circostante permettendo ai più giovani di avvicinarsi al Festival. Anche la scelta dei cantanti in gara ha permesso al Festival di Sanremo di trovare nuova linfa tra i giovani. Amadeus, infatti, ha spinto molto in tal senso e permettendo anche ad artisti che si avvicinano ...

Sarà una notte a tinte azzurre su due continenti in un virtuale ponte tra Milano e la Costa d'Avorio. Il Napoli impegnato al Meazza contro il Milan in una partita importantissima in ottica ...Il Napoli di Walter Mazzarri si prepara ad affrontare il Milan di Stefano Pioli allo "Stadio Giuseppe Meazza" in San Siro, in occasione del posticipo domenicale della 24a giornata della Serie A ...Il Napoli domani sera alle 20.45 affronta a San Siro il Milan di Stefano Pioli e sta per partire per Milano. Il tecnico azzurro Walter Mazzarri ha diramato la lista dei convocati azzurri, ritrovando ...