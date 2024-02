Milan-Napoli | Giroud numeri da record | un dato sorprende

Il Mattino dedica spazio alla sfida tra Milan e Napoli, in particolar modo al confronto tra i due fantasisti Rafa Leao e Khvicha Kvaratskhelia. Nonostante due stagioni altalenanti, entrambi sono ...Walter Mazzarri vuole sorprendere il Milan con il suo Napoli e in settimana avrebbe lavorato a un effetto a sorpresa per la sua squadra Walter Mazzarri vuole sorprendere il Milan con il suo Napoli e ...Antonio Conte è indicato come uno dei candidati per la panchina del Milan, ma la scelta della società sarebbe già arrivata Non è il momento per il campo di passare in secondo piano. C’è la Champions ...