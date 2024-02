Milan-Napoli | annuncio di Pioli in conferenza | cambia la formazione

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 10 febbraio 2024) Si è tenuta quest’oggi lastampa del tecnico delStefano. Il tecnico ha dato le ultime novità diper la gara contro il. Domenica sera si giocherà una gara che potrebbe essere uno snodo fondamentale per il campionato. A San Siro si giocherà infatti la gara fra. La classifica vede i rossoneri al terzo posto e gli azzurri al settimo posto, con ben 14 punti di differenza fra le due compagini, autrici fin qui di due stagioni ben diverse. Ilsi trova infatti in un limbo: abbastanza distante dall’Inter capolista (8 punti) ma anche con un buon margine sul quinto posto (9 punti). Il, diversamente, si trova in una vera e propria corsa disperata per la conquista di un posto in ...