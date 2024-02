Milan | concorrenza per Adarabioyo

(Di sabato 10 febbraio 2024) In casa, continua la ricerca per il difensore centrale da acquistare per poter rafforzare un reparto che, nel corso di questa stagione,...

In queste ultime settimane, rumors e voci di mercato davano il giovane attaccante colombiano dell'Aston Villa, Jhon Duran come uno dei profili...

Pioli pensa ad una squadra al top, come i cantanti che provano a vincere Sanremo: “Per il Milan essere al top significa vincere qualcosa, sappiamo che dobbiamo puntare a quello. La concorrenza è molto ...MILANO (ITALPRESS) – “Bennacer sta bene, ha affrontato bene il minutaggio che ha fatto a Frosinone. E’ disponibile per giocare dal primo minuto, ha fatto una bella settimana”. Lo ha detto il tecnico d ...Cresce l'attesa per il match tra Milan e Napoli, in programma domani con fischio d'inizio fissato alle 20:45. In vista della sfida con la squadra azzurra, Stefano Pioli ha presentato in conferenza sta ...