Milan | colpo di scena | addio Maignan! Già scelto il sostituto

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di sabato 10 febbraio 2024) Mike Maignan sarebbe pronto a lasciareo alla fine di questa stagione. La società rossonera ha giàil sostituito. In casasi prepara una vera e propria rivoluzione. L’di Stefano Pioli sembra ormai un’affare soltanto da definire. Si parla da settimane di quello che dovrebbe essere il nuovo allenatore dei rossoneri, tra Antonio Conte e Thiago Motta a fare da candidati per andare a prendere il posto dell’attuale tecnico. Una decisione non è stata ancora presa, o almeno è questo quanto filtra dagli ambienti rossoneri. Di Antonio Conte si parla da molto tempo, e questo chiaramente può essere un indizio sulla volontà della dirigenza di pontare su un tecnico che conosce anche l’ambiente, seppur il contesto nerazzurro. Sull’allenatore pugliese, poi, ci sono anche gli occhi di altri club tra cui il ...