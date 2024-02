MidOcean Energy di EIG rileverà la quota del 20 percento di SK Earthon in Peru LNG

(Di sabato 10 febbraio 2024) WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–(“”), azienda di GNL (gas naturale liquefatto), formata e gestita da EIG, un importante investitore istituzionale nei settori energetico e delle infrastrutture a livello globale, oggi ha annunciato la firma di un accordo definitivo con SK(“SK”) per acquisire il 20di interesse di SK inLNG (“PLNG”). PLNG detiene e gestisce il primo impianto di esportazione di GNL in Sudamerica, situato a Pampa Melchorita, 170 km a sud di Lima, in Perù. Gli attivi di PLNG comprendono un impianto per la liquefazione del gas naturale, con una capacità di lavorazione di 4,45 mmtpa, 408 km di tubature di proprietà, con capacità di 1.290 mmcf/d, due serbatoi di stoccaggio di 130.000 m3, un terminal marino di 1,4 km di proprietà e una ...

MidOcean Energy ("MidOcean"), azienda di GNL (gas naturale liquefatto), formata e gestita da EIG, un importante investore istituzionale nei settori energetico e delle infrastrutture a livello ...MidOcean Energy ("MidOcean"), an LNG company formed and managed by EIG, a leading institutional investor in the global energy and infrastructure sectors, today announced that it has entered into a ...