Michele Misseri domani torna a casa ad Avetrana

(Di sabato 10 febbraio 2024) Tarantini Time Quotidiano, fine pena:è prevista la scarcerazione dell’uomo che lascerà lacircondariale di Lecce e farà ritorno ad, in provincia di Taranto., 69 anni, tornerà a vivere nella villetta in via Grazia Deledda dove il 26 agosto 2010 è stata uccisa la giovane nipote Sarah Scazzi. Per il delitto sono state condannate all’ergastolo la moglie Cosima Serrano e la figlia Sabrina, per omicidio volontario in concorso, nonostantesi sia incolpato ma non è stato creduto ed è stato condannato invece per soppressione di cadavere, per aver nascosto il corpo. Sulla pena inflitta di otto anni di carcere, più di uno è stato scomputato, soprattutto per buona condotta., ...