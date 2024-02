Michael Jackson | cosa prevede l’accordo per la vendita dei suoi brani?

(Di sabato 10 febbraio 2024) A 15 dalla morte di, avvenuta il 25 giugno 2009, ieredi hanno trovato un accordo per vendere i diritti deiindimenticabili, permettendo così che essi possano essere utilizzati nelle pubblicità o come colonne sonore nei film. A riportarlo sono state nelle ultime ore numerose agenzie di stampa, secondo cui L'articolo proviene da Il Difforme.

Michael Jackson da record: la Sony ha raggiunto un accordo con gli eredi per acquistare la metà del catalogo musicale del cantante, in quella che dovrebbe essere la transazione di maggior valore della ...10 feb 2024 - La major acquisisce la quota di principale del repertorio del Re del Pop per 600 milioni di dollari ...