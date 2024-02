Meteo | Weekend di Carnevale sotto l' ombrello delle piogge e della neve

(Di sabato 10 febbraio 2024) Roma - Ilpotrebbe essere bagnato dallee imbiancato dallain diversi puntiPenisola, a causa dell'arrivo di un nuovo ciclone che minaccia di rovinare la festa per cittadini e turisti. Un sistemarologico complesso è entrato nel bacino occidentale del Mediterraneo, dando origine a un vortice di bassa pressione che si sta approfondendo sul Golfo del Leone in Francia. Le regioni più colpite dall'evento sono la Sardegna occidentale, il Nordovest e il medio-alto Tirreno, dove si registranointense e forti raffiche di vento. Fino a mezzanotte, si prevedono fenomeni particolarmente abbondanti, con picchi di 160mm di pioggia nella provincia di Genova, 140mm a Savona, 100mm tra l'alta Lombardia e l'alto Piemonte, 75mm tra l'alto Veneto e il Trentino, e ...

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per domani, sabato 10 febbraio, Allerta arancione per rischio idrogeologico su parte della ... (feedpress.me)

La Protezione civile ha diramato un avviso di allerta arancione in Lombardia e gialla in altre 11 regioni. Attese precipitazioni da sparse a diffuse, ... (tg24.sky)

Come già preannunciato nelle scorse ore, il Litorale a nord di Roma vivrà un weekend di maltempo intenso. Proprio pochi minuti fa, è giunta la notizia di una nuova allerta meteo per le prossime ore.Allerta di colore giallo a Roma e nel Lazio domani, domenica 11 febbraio 2024. Piogge e temporali per tutto il giorno, ecco i territori più a rischio.Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Intensa perturbazione atlantica in transito sull’Italia, determinerà un weekend uggioso su gran parte del nord. Torna finalmente la pioggia in ...