Mercato Juventus | nel mirino di Giuntoli c'è anche Brescianini

Rispondendo ad alcune domande su vari accostamenti a Napoli e Juventus, il padre del centrocampista serbo risponde: Lazar deluso dal mercato Credo che di questo si sia già parlato abbastanza. Laki ha ...Sul proprio account "X", l'esperto di mercato della "Rai", Paolo Paganini, parla di nuovi contatti tra la Juventus e l'agente di Toni Kroos, centrocampista classe 1990 della nazionale tedesca, in ...Convocati Juventus Next Gen per il match contro la Torres: le scelte di mister Massimo Brambilla per la sfida in programma oggi Diramati i convocati della Juventus Next Gen per il match in programma o ...