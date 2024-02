Meno carte | più efficienza Triplicate le pratiche digitali | Così agevoliamo i cittadini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 febbraio 2024) Un Comune cento per cento digitale. Con benefici per il cittadino (code,attese) e spese contenute per l’amministrazione comunale. E naturalmentefaldoni negli archivi. È stato un vero e proprio successo il passaggio dalla carta al digitale a Palazzo Frizzoni. Nella primavera del 2019, le istanze al Comune di Bergamo inviate tramite lo sportello telematico, ovvero le, in sostituzione di quelle tradizionali, erano poco più di mille al mese. Nel secondo trimestre 2023 (aprile-giugno, in attesa dei dati definitivi sulla seconda parte dell’anno appena concluso) le istanzesi sono invece attestate tra le tremila e le quattromila al mese, cioè tre o quattro volte quelle ricevute precedentemente. "Effettivamente – spiega l’assessore ...