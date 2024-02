Meloni salva il lavoro forzato in Cina

(Di sabato 10 febbraio 2024) Germania e Italia stanno facendo squadra nell’Unione europea per bloccare l’adozione di una direttiva sull’obbligo di due diligence... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

“Dopo la campagna di cannibalizzazione politico-mediatica sono qui . Giudicatemi per quello che faccio, non siamo in Ungheria. Di fronte a una ... (secoloditalia)

Il movimento dei trattori non è compatto. Cresce la distanza tra Riscatto agricolo e i Cra di Danilo Calvani, ex leader dei Forconi. I gruppi ... (huffingtonpost)

Terme di Caracalla. Seduti al tavolo in prima fila, vestiti in abito da sera, i ministri Santanché e Abodi , Tajani e Lollobrigida . A metà cena di ... (ilfattoquotidiano)

1 minuto per la lettura ALGHERO (ITALPRESS) – “Alessandra Todde è competente ed è innamorata della Sardegna”. Così la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, in visita ad Alghero per sostene ...Nel continente la destra si è divisa. E a volte sono i moderati, i popolari, gli atlantisti, gli europeisti a soccombere. Soprattutto in Italia e in Francia, dove i Repubblicani sono ai minimi termini ...La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein parla dell'incontro di oggi tra il governo e gli agricoltori ed attacca la premier Meloni.