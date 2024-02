Meloni querela Canfora | in tribunale il 16 aprile Sarà duello Delmastro-Laforgia

«Il tema di un'eventuale detenzione in Italia va discusso quando sapremo come va il processo. A differenza di quello che spesso è stato scritto in ... (iltempo)

Il 16 aprile ci sarà il processo per l’intellettuale: durante un incontro in un liceo di Bari definì la futura presidente del Consiglio “neonazista ...L'ex diplomatica aveva accusato la senatrice a vita: "Dice di non poter più dormire pensando ai bambini ebrei uccisi il 7 ottobre. Possibile che i bambini palestinesi non la toccano". Querelata, ora ...La segretaria del Pd: 'Dobbiamo batterci per il servizio pubblico e la libertà di stampa'. Sandro Ruotolo sulla manifestazione di mercoledì: 'È il primo passo: serve ad accendere una luce' ...