Meloni promette no Irpef agli agricoltori | ma Salvini la supera | prezzi di stato per i prodotti | alla Marx

(Di sabato 10 febbraio 2024) Roma. Vogliono andare a vivere in campagna.convoca glia Palazzo Chigi,semina leggi. Ha ormai preso l’interim del ministro dell’Agricoltura. Il governo, per un giorno, ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

E infatti nelle stesse ore gli agricoltori di «Riscatto agricolo» promettono di continuare ...coprirebbe il 90 per cento degli agricoltori, dice Lollobrigida. Meloni ha scelto di intervenire ...Ieri la Meloni ha incontrato alcuni agricoltori. Il governo promette una esenzione Irpef sui terreni agricoli per chi è sotto i 10mila euro di reddito ...Lollobrigida promette l'esenzione dell'Irpef agricola per i redditi fino a 10mila euro, al vicepremier leghista però non basta ...