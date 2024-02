Meloni e i Ricchi e Poveri | sarà perché tifiamo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 10 febbraio 2024) Se Arlecchino si confessò burlando, Achille Occhetto ha veramente solo scherzato? Così dice lui. L'occasione utile è la visita di Giorgiaalla mostra romana su Enrico Berlinguer, storico leader del Pci. Entrata la, uscito Occhetto. Casualità. «Per fortuna non ci siamo incontrati» scherza, uscendo, l'ultimo segretario del Pci. Ma c'è una regola che, francamente, poche volte sbaglia. Quando sei costretto a specificare che stavi scherzando, evidentemente, lo scherzo non è tanto compreso. Un po' come quando devi spiegare una barzelletta che, guarda caso, non fa ridere. C'è da comprendere, quantomeno lo smarrimento, poiché la presenza dellaha creato una certa sorpresa. Ma solosiamo ormai nella Terza Repubblica. Dove lo scontro politico è così acuito che deve, per forza di cosa, sfociare in ...