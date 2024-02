Meloni alla Foiba di Basovizza | “Qui a chiedere perdono per il colpevole silenzio”

In questa edizione: Giorno del ricordo, Meloni: onoriamo vittime. Hamas chiede consiglio sicurezza Onu su Rafah. Stoltenberg: Nato si confronti con Mosca.«Sono qui per ricordare gli innocenti trucidati ma anche per chiedere perdono a nome delle istituzioni per il silenzio colpevole che per decenni ha avvolto le vicende del confine orientale ...La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è giunta al monumento nazionale della Foiba di Basovizza, sul Carso triestino, per partecipare alla cerimonia solenne in occasione del Giorno del ricordo.