Mediobanca | utili in crescita del 10%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Nel primo semestre del nuovo Pianosegna ricavi e un utile netto insu nuovi record, rispettivamente a 1.730,6 milioni (+4,3%) e a 611,2 milioni (+10%). L’utile per azione sale a 0,72 euro (+10%) ed è previsto aumentare del 20% quest’anno. Con la conferma del payout al 70% e il riacquisto in corso di azioni proprie per 200 milioni di euro, la previsione è di un ritorno annuo per gli azionisti intorno al 10% grazie anche alla forte generazione di capitale (il Cet 1 è al 15,3%). "Siamo perfettamente in linea per conseguire gli obiettivi del Piano" ha detto l’ad Alberto Nagel. A sostenere i ricavi per 996,5 milioni (+18,2%) è stato il margine di interesse che manterrà una"nell’ordine del 10% non solo quest’anno ma anche nel 2025 e nel 2026" pur in uno scenario di tassi decrescenti. Le commissioni sono ...