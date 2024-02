Medicane | la sfida dei meteorologi | “Prevederli prima possibile”

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 10 febbraio 2024) I cambiamenti del clima in atto sulla Terra influenzano pesantemente il Mediterraneo con i, gli uragani che sconvolgono il nostro mare in autunno. La scommessa è riuscire a prevedere in tempo utile questi fenomeni. Insieme a grandinate violente, super celle temporalesche, downstream e tornado che negli ultimi anni sono stati più presenti anche sull’Italia. I(da ‘Mediterranean hurricane‘, uragano in inglese) sono eventi legati al cambiamento climatico. Perin tempo utile, ihanno bisogno di aggiornare i loro modelli per le previsioni, osserva Dino Zardi, docente di Fisica dell’atmosfera all’Università di Trento. È stato questo uno dei temi principali del convegno dell’Associazione italiana di scienze dell’atmosfera ea (Aisam) organizzato a Lecce, ...