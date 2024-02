Mauro Coruzzi cade sul palco di Piazza Colombo a Sanremo – Video

(Di sabato 10 febbraio 2024)Caduta suldi, per fortuna senza conseguenze, per. Ospite di Marco Liorni nello speciale adi Italia Sì, in diretta su Rai 1 a poche ore dalla finale del Festival, l’opinionista tenta di alzarsi dallo sgabello per raggiungere Angelina Mango al centro delma. Ad accertarsi subito delle sue condizioni è Guillermo Mariotto, che gli era seduto vicino. Un attimo di paura, subito scongiurato dallo stesso, che ha rassicurato tutti e, restando a terra, ha proseguito regolarmente il suo intervento con Angelina. Apprezzabili sia la cantante che il conduttore, che lo hanno raggiunto e, ...

Per Platinette è la fine di un incubo. Un piccolo intervento chiude infatti la sua odissea di salute. Come racconta lo stesso Mauro Coruzzi che sui ... (thesocialpost)

Mauro Coruzzi cade sul palco di Italia Sì a Sanremo Oggi è andata in onda una puntata speciale di Italia Sì diretta da Sanremo dove stasera andrà in onda, ...Caduta sul palco di Piazza Colombo, per fortuna senza conseguenze, per Mauro Coruzzi. Ospite di Marco Liorni nello speciale a Sanremo di Italia Sì, in diretta su Rai 1 a poche ore dalla finale del ...Ci mancava solo il maxi tamponamento sulla A 12 di ieri mattina: ok che s’è verificato tra Rapallo e Chiavari, direzione Livorno (anche se, si sa, la rima lo pretende «A Levante ...Questo articolo è ...